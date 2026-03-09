Размер шрифта
Путин призвал «сверить часы» в связи с ситуацией на рынке нефти и газа

Путин собрал в Кремле совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин собрал совещание, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке нефти и газа. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Я пригласил вас сегодня собраться, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается на мировых энергетических рынках», — сказал Путин в начале совещания.

Глава государства предложил присутствующим «сверить часы» и обсудить происходящее в мире, в частности, как государству и частным компаниям скоординировать действия в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Путин отметил, что Россия не раз предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке поднимут цены на нефть и газ. По его словам, срывы поставок энергоресурсов, которые наблюдаются из-за обострения ситуации на мировых энергорынках после нападения США и Израиля на Иран, бьют по всей системе международных экономических отношений. Президент заявил, что из-за этого, в том числе, «подрастает инфляция» и страдает производство промышленных товаров.

9 марта цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Газета Financial Times допустила, что цены на энергоносители продолжат расти и могут достичь исторического максимума, если поставки через Ормузский пролив будут оставаться низкими в марте. Подробнее о том, что происходит на нефтяном рынке, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин предложил увести газ с рынка Европы на «более интересные» направления.

 
