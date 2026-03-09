Эрдоган заявил о мобилизации всех ведомств в Турции на фоне кризиса вокруг Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам заседания кабинета министров, что все ведомства страны мобилизованы на недопущение ее втягивания в кризис вокруг Ирана. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, руководство Турции оценило возможные последствия кризиса в различных сферах — от экономики до торговли и безопасности границ.

«Наша главная задача — уберечь нашу страну от этого пожара, обеспечить безопасность Турции и спокойствие 86 млн ее граждан. С 28 февраля все наши ведомства находятся в состоянии повышенной готовности», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что Турция предупреждала Иран о недопустимости ракетных атак, нацеленных на ее территорию, однако, по его словам, со стороны Тегерана продолжают предприниматься «ошибочные и провокационные шаги, которые ставят под угрозу дружбу Турции».

9 марта агентство Anadolu сообщало, что в воздушном пространстве Турции была ликвидирована выпущенная из Ирана баллистическая ракета.

Позднее администрация турецкого президента призвала Иран воздержаться от эскалации в регионе.

Ранее Турция перебросила истребители на север Кипра из-за конфликта на Ближнем Востоке.