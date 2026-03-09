Размер шрифта
Расследование уголовного дела бывших топ-менеджеров «Роснано» завершено

РИА Новости: расследование дела бывших топ-менеджеров «Роснано» завершено
Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших руководителей «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил адвокат одного из фигурантов Бориса Подольского Андрей Гривцов, пишет РИА Новости.

По словам юриста, ознакомление с материалами дела находится на финальной стадии.

Вместе с Подольским обвиняются Марина Касенкова и Артур Галстян. Всем троим предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие полагает, что в 2017 году, стремясь замаскировать неудовлетворительные финансовые показатели компании, топ-менеджеры «Роснано» провели переклассификацию финансовых обязательств. Предоставив искаженные данные о финансовом состоянии АО «Роснано», они смогли избежать отзыва государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование. В результате, как утверждают следователи, государству в период с 2022 по 2024 год потребовалось выделить корпорации более 43 миллиардов рублей.

