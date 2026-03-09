В Южной Корее сообщили о переброске батарей Patriot на Ближний Восток

США перебросили батареи Patriot американского производства из Южной Кореи на Ближний Восток. Об этом сообщил южнокорейский телеканал TV Chosun.

По данным журналистов, на американской базе в Осане был замечен сверхтяжелый стратегический транспортный самолет C-5 Super Galaxy, способный перевозить до 127 тонн груза.

На таких судах обычно перевозят средства ПВО, такие как пусковые установки Patriot или элементы системы THAAD.

5 марта директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что длительность конфликта на Ближнем Востоке напрямую зависит от военно-технических ресурсов США. По его словам, сейчас запасов вооружений хватит на активное участие Соединенных Штатов в конфликте в течение двух недель, тогда как Иран, лучше подготовленный к войне, активно выводит из строя американские установки.

Ранее в США назвали количество предоставленных Украине ракет для систем Patriot.