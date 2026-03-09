Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Южной Корее сообщили о переброске батарей Patriot на Ближний Восток

TV Chosun: США перебросили батареи Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток
U.S. Air Force/AP

США перебросили батареи Patriot американского производства из Южной Кореи на Ближний Восток. Об этом сообщил южнокорейский телеканал TV Chosun.

По данным журналистов, на американской базе в Осане был замечен сверхтяжелый стратегический транспортный самолет C-5 Super Galaxy, способный перевозить до 127 тонн груза.

На таких судах обычно перевозят средства ПВО, такие как пусковые установки Patriot или элементы системы THAAD.

5 марта директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что длительность конфликта на Ближнем Востоке напрямую зависит от военно-технических ресурсов США. По его словам, сейчас запасов вооружений хватит на активное участие Соединенных Штатов в конфликте в течение двух недель, тогда как Иран, лучше подготовленный к войне, активно выводит из строя американские установки.

Ранее в США назвали количество предоставленных Украине ракет для систем Patriot.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!