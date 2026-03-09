Путин спрогнозировал ситуацию с ценами на нефть

Колебания цен на нефть продолжаются, тенденция идет в сторону их повышения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа, сообщили в Кремле.

Российский президент отметил, что мировые цены на нефть за неделю прибавили 30%. Глобальные цены на газ тоже растут, причем более быстрыми темпами, чем нефтяные, отметил он.

«Высокие цены на энергоресурсы носят временный характер, и Россия это понимает», — добавил президент.

Он напомнил, что на данный момент маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. Путин добавил, что в 2025 году через пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти. При этом, по его словам, полное переключение поставок без использования этого маршрута сейчас невозможно.

Путин добавил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются надежными покупателями. Речь идет о партнерах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также странах Восточной Европы — Венгрии и Словакии.

Ранее основные фондовые индексы Азии рухнули на фоне взлета цены нефти.