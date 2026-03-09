Украинские СМИ назвали дату следующего раунда переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров Украины, России и США может пройти 11 марта в Турции. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинские СМИ.
«Следующий раунд переговоров Украины, России и США должен состояться 11 марта в Стамбуле», — говорится в публикации.
Советник Зеленского Литвин заявил, что эта информация не соответствует действительности, отмечает «Страна.ua».
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The New York Times, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать.
По его словам, переговоры должны были состояться 6 марта в ОАЭ. Зеленский подчеркнул, что американцы предложили альтернативные варианты, предусматривавшие участие в переговорах только России и Украины. Однако Зеленский отметил, что хотел бы дождаться проведения трехсторонней встречи.
4 марта украинский лидер заявил о том, что из-за войны США и Израиля против Ирана переговоры по урегулированию украинского кризиса встали на паузу.
Ранее в Финляндии призвали Зеленского заключить мир с Россией.