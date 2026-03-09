Размер шрифта
Украинские СМИ назвали дату следующего раунда переговоров России и Украины

«Страна.ua»: новый раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет 11 марта в Турции
Новый раунд переговоров Украины, России и США может пройти 11 марта в Турции. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинские СМИ.

«Следующий раунд переговоров Украины, России и США должен состояться 11 марта в Стамбуле», — говорится в публикации.

Советник Зеленского Литвин заявил, что эта информация не соответствует действительности, отмечает «Страна.ua».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The New York Times, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать.

По его словам, переговоры должны были состояться 6 марта в ОАЭ. Зеленский подчеркнул, что американцы предложили альтернативные варианты, предусматривавшие участие в переговорах только России и Украины. Однако Зеленский отметил, что хотел бы дождаться проведения трехсторонней встречи.

4 марта украинский лидер заявил о том, что из-за войны США и Израиля против Ирана переговоры по урегулированию украинского кризиса встали на паузу.

Ранее в Финляндии призвали Зеленского заключить мир с Россией.

 
