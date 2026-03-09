В Россотрудничестве осудили удар Израиля по Русскому дому в ливанской Набатии

Удар израильских войск по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия является неспровоцированной агрессией. Об этом заявило Россотрудничество в Telegram-канале.

«В Доме русской культуры в Набатия не проводилось никакой военной активности. Удар был ничем не спровоцирован. Расцениваем его разрушение как ничем неспровоцированную агрессию», — говорится в сообщении.

Об ударе по Русскому дому накануне сообщил его директор Асаад Дия. По его словам, после обострения конфликта между Израилем и Ливаном учреждение прервало работу, а его сотрудники были эвакуированы. После удара здание полностью разрушено, отмечал Дия.

9 марта глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил атаку на партнерский центр. По его информации, в результате удара Дия не пострадал, сейчас он в безопасности. Примаков добавил, что представительство Россотрудничества в Бейруте остается на связи с коллегами.

Ранее армия Израиля сообщила о первых потерях в Ливане.