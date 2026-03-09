Размер шрифта
Владельцев животных предупредили о рисках прогулок весной

Владельцев домашних животных предупредили о рисках прогулок весной из-за клещей
Отдел обозревателей/«Газета.Ru»

С наступлением весны владельцам домашних животных следует быть особенно внимательными, так как этот период сопряжен с рядом рисков для здоровья питомцев. Об этом заявил руководитель фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров в интервью «Ленте.ру».

Главным риском эксперт назвал активизацию паразитов, в особенности клещей. Эти насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, таких как пироплазмоз, который может вызвать тяжелую анемию и другие серьезные осложнения. Балагуров отметил, что клещи обычно просыпаются в апреле, но в южных регионах их активность может начаться уже в марте.

Для защиты питомца рекомендуется регулярно обрабатывать его специальными каплями на холку с интервалом в 3-4 недели. Дополнительно можно использовать ошейники от клещей (для короткошерстных животных, обеспечивая плотный контакт с кожей) или противопаразитарные спреи и таблетки. После каждой прогулки необходимо тщательно осматривать животное, уделяя особое внимание ушам, паху, шее и подушечкам лап.

Еще одна опасность связана с таянием снега и обнажением реагентов, используемых для борьбы с гололедом. Эти вещества могут вызвать химические ожоги лап, а при попадании в организм – травмы пищевода и отравления. Кроме того, весной возрастает риск заражения патогенными микроорганизмами через фекалии других животных.

Чтобы избежать этих проблем, Балагуров советует внимательно следить за питомцем во время прогулки, не позволять ему копаться в снежных остатках или пить из луж. Рекомендуется использовать защитные кремы или специальные ботинки для лап, а после прогулки тщательно промывать их.

Ранее ветврач назвала процедуры, которые важно провести питомцам весной.

 
