В Подмосковье тревожная мать заставила спасателей ломать дверь, переживая о сыне

Мособлпожспас: в Егорьевске спасатели вскрыли квартиру из-за спящего подростка
Shutterstock/evgeniykleymenov

В подмосковном Егорьевске спасателям пришлось ломать дверь квартиры из-за тревожной матери, которая не смогла дозвониться до 14-летнего сына и подумала, что с ним могло что-то случиться. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина обратилась за помощью после того, как ее сын перестал выходить на связь, а попытки достучаться до него не увенчались успехом. Прибывшие на место спасатели вскрыли входную дверь при помощи специального инструмента, обеспечив доступ матери в жилье. Выяснилось, что подросток крепко спал и не слышал попыток матери до него достучаться. Медицинская помощь юноше не потребовалась.

До этого похожий случай произошел в Петербурге. Местная жительница ощутила сильное беспокойство, когда вернулась домой и не обнаружила там сына. Незадолго до этого он позвонил матери и сообщил, что направляется домой после учебы. Женщина отправилась на поиски 18-летнего сына. Она обошла окрестности, и когда часы показывали почти полночь, решила позвонить в полицию. Стражи порядка быстро выяснили, что все это время парень спокойно спал в своей кровати, а мать его просто не заметила. Молодой человек уверенно заявил, что никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

Ранее в Крыму шестилетний мальчик отправился в путешествие, пока родители спали.

 
