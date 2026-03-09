Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Названо простое изменение в рационе для улучшения здоровья

Tufts University: добавление клетчатки в рацион улучшает здоровье
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Количество клетчатки в рационе может существенно влиять на здоровье человека. Она поддерживает работу пищеварительной системы и связана со снижением риска ряда заболеваний, включая некоторые виды рака. На этом фоне в социальных сетях набирает популярность тренд «fibermaxxing» — стремление регулярно получать достаточное количество пищевых волокон. О феномене рассказала исследовательница Дженнифер Ли из Центр исследований питания человека в пожилом возрасте при Университете Тафтса, которая изучает влияние состояния кишечника на обмен веществ на протяжении жизни.

По ее словам, популярность такого подхода неудивительна: все больше людей начинают различать понятия продолжительности жизни и так называемой «здоровой продолжительности жизни». Иными словами, важно не только прожить дольше, но и сохранить хорошее здоровье в пожилом возрасте.

«Между жизнью в хорошем состоянии здоровья и периодом, когда качество здоровья заметно ухудшается, существует примерно девятилетний разрыв», — пояснила Ли. «Поэтому сейчас особенно популярны поведенческие и пищевые стратегии, которые помогают дольше оставаться здоровыми».

Исследования показывают, что недостаток клетчатки может способствовать развитию метаболических и сердечно-сосудистых нарушений, включая диабет и ожирение. Если человек получает мало пищевых волокон, он чаще компенсирует это калориями из других источников — углеводов или жиров, что может приводить к набору веса.

Кроме того, дефицит клетчатки связан с повышенным риском некоторых видов рака, в том числе колоректального, а также рака молочной и предстательной железы.

Взрослым следует потреблять примерно от 22 до 34 граммов клетчатки в день в зависимости от возраста и пола. Ли отмечает и более простое правило: около 14 граммов клетчатки на каждые 1000 килокалорий рациона.

Пищевые волокна делятся на два основных типа — растворимые и нерастворимые. Растворимая клетчатка растворяется в воде и замедляет пищеварение. Она помогает дольше сохранять чувство сытости, способствует стабилизации уровня сахара в крови и может снижать уровень холестерина. Такая клетчатка содержится, например, в яблоках, бананах, авокадо, брокколи, бобовых и овсянке.

Нерастворимая клетчатка, напротив, не растворяется и практически не усваивается организмом. Она увеличивает объем содержимого кишечника и облегчает его прохождение, помогая предотвратить запоры. Ее много в цельнозерновых продуктах, орехах и семенах.

По словам Ли, для сбалансированного рациона желательно получать примерно вдвое больше нерастворимой клетчатки, чем растворимой. Например, при дневной норме в 30 граммов около 20 граммов могут приходиться на нерастворимые волокна и 10 граммов — на растворимые.

Тем, кому трудно набрать нужное количество клетчатки с пищей, могут помочь добавки. Однако ученые предупреждают, что увеличивать ее потребление следует постепенно. Резкое повышение может вызвать неприятные симптомы со стороны пищеварения — например, вздутие, запор или диарею.

Ранее была опровергнута эффективность популярного способа профилактики рака кишечника.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!