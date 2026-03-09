Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Венгрии планируют ограничить цены на бензин

Орбан: в Венгрии введут ограничения на цены на бензин и дизтопливо
Сергей Аверин/РИА Новости

В Венгрии введут ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам внеочередного заседания правительства страны, трансляцию вел телеканал М1.

«Мы вводим ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. Ограниченная цена на бензин составит 595 форинтов (около 136 рублей), на дизельное топливо - 615 форинтов (около 141 рубля). Мы откроем государственные стратегические резервы, чтобы обеспечить снабжение», — сказал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что такие цены будут доступны покупателям с венгерскими номерными знаками и регистрационными документами. Меру также распространят на фермеров, предпринимателей и грузоперевозчиков. Решение вступит в силу 10 марта, уточнил премьер.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз должен отменить запрет на российские энергоносители во избежание роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!