В Венгрии планируют ограничить цены на бензин

Орбан: в Венгрии введут ограничения на цены на бензин и дизтопливо

В Венгрии введут ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам внеочередного заседания правительства страны, трансляцию вел телеканал М1.

«Мы вводим ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. Ограниченная цена на бензин составит 595 форинтов (около 136 рублей), на дизельное топливо - 615 форинтов (около 141 рубля). Мы откроем государственные стратегические резервы, чтобы обеспечить снабжение», — сказал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что такие цены будут доступны покупателям с венгерскими номерными знаками и регистрационными документами. Меру также распространят на фермеров, предпринимателей и грузоперевозчиков. Решение вступит в силу 10 марта, уточнил премьер.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз должен отменить запрет на российские энергоносители во избежание роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.