В Японии произошло землетрясение

На острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщило главное метеорологическое управление Японии на своем сайте.

По данным управления, очаг залегал на глубине 150 км. Он расположился к югу от города Саппоро. Угроза цунами не объявлялась.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате явления нет.

Несколькими часами ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки произошли на западе страны в провинции Денизли, в 19 км от города Саракей. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

Утром 9 марта региональный филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН сообщил, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Камчатки. Эпицентр природного катаклизма располагался на расстоянии 221 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине более 62 км.

Ранее вблизи «Зоны 52» в США произошла серия загадочных землетрясений.