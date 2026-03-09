Военкор сообщил о ликвидации Су-27 с Героем Украины на борту

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в Telegram-канале об уничтожении истребителя Су-27 командира 39-й бригады тактической авиации военно-воздушных сил Украины полковника Александра Довгача.

«Уничтожен вместе со своим Су-27 в зоне СВО», — написал Котенок.

До этого о ликвидации полковника Довгача во время боевого вылета сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ВСУ указали, что полковник принимал участие в боях в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, а также за остров Змеиный. Всего он совершил сотни вылетов.

Осенью 2025 года Довгачу присвоили звание Героя Украины.

В декабре прошлого года российские войска сбили истребитель Су-27 ВСУ. Точное местоположение крушения самолета не уточнялось. По данным украинской армии, Вооруженные силы России сбили воздушное судно «на восточном направлении» боевых действий. Самолет управлялся старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации подполковником Евгением Ивановым. В результате инцидента военный не выжил.

Ранее удар по истребителю F-16 в Полтавской области попал на видео.