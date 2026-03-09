«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в предпоследнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет в матче на 24-й минуте открыл нападающий гостей Георгий Мелкадзе. Спустя две минуты Максим Самородов удвоил преимущество «Ахмата». В добавленное к первому тайму время защитник «Локомотива» Лукас Фасон отыграл один мяч. На 48-й минуте полузащитник хозяев Данил Пруцев сравнял счет, установив окончательный результат встречи.

Матч открылся минутой молчания в память об Анатолии Машкове — администраторе, проработавшем в клубе с 1977 года.

После этой игры «Локомотив» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 26 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 14 марта сыграет в гостях с воронежским «Факелом», а «Ахмат» 15 марта примет на своем поле «Оренбург».

