Армия

Украинцы назвали главных уклонистов

Украинцы назвали журналистов и блогеров главными уклонистами
Shutterstock

Большинство жителей Украины назвали журналистов, блогеров и других публичных личностей главными уклонистами. Об этом говорится в опросе, опубликованном «Украинским социологическим порталом».

По данным опроса, 85% респондентов считают блогеров, журналистов, активистов и других публичных личностей уклонистами. Еще 19% таковыми назвали граждан, которые не обновили военно-учетные данные, 2% — военных пенсионеров.

Исследование проводилось в период с 1 по 8 февраля. В нем приняли участие 1126 совершеннолетних граждан.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. К январю 2026 года в розыске за уклонение от призыва находились 2 млн граждан.

По словам командира батальона Главного управления разведки ВСУ Алексея Середюка, на украинских территориях вблизи линии фронта проводится насильственная мобилизация мужчин. Он заявил, что его подразделение «выгребло из домов всех уклонистов на пути», и призвал не обращать внимание на «провокаторов из тыла», которые «будут размазывать сопли» и негодовать по поводу неправомерных действий.

Ранее стало известно, что украинский чиновник за $70 тысяч обещал сделать уклонистов многодетными отцами.

 
