СМИ сообщили о приостановке переговоров по Газе

Переговоры по урегулированию в секторе Газа приостановлены на фоне операции США и Израиля в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.
«Переговоры по продвижению плана президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Газе приостановились на прошлой неделе», — передает агентство.
Палестинский чиновник сообщил агентству, что переговоры по урегулированию в регионе были приостановлены 28 февраля. Другой собеседник подчеркнул, что пауза связана с проблемами в авиасообщении в ближневосточном регионе, это мешает передвижению посредников и участников переговоров.
7 декабря премьер-министр Израиля заявил, что первая часть мирного плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.
В конце месяца в США сообщили, что Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки об урегулировании.
Ранее сообщалось, что страны «Совета мира» выделят $5 млрд на восстановление сектора Газа.