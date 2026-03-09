Размер шрифта
СМИ сообщили о приостановке переговоров по Газе

Reuters: переговоры по урегулированию в Газе остановлены из-за событий в Иране
Mahmoud Issa/Reuters

Переговоры по урегулированию в секторе Газа приостановлены на фоне операции США и Израиля в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

«Переговоры по продвижению плана президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Газе приостановились на прошлой неделе», — передает агентство.

Палестинский чиновник сообщил агентству, что переговоры по урегулированию в регионе были приостановлены 28 февраля. Другой собеседник подчеркнул, что пауза связана с проблемами в авиасообщении в ближневосточном регионе, это мешает передвижению посредников и участников переговоров.

7 декабря премьер-министр Израиля заявил, что первая часть мирного плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

В конце месяца в США сообщили, что Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки об урегулировании.

Ранее сообщалось, что страны «Совета мира» выделят $5 млрд на восстановление сектора Газа.

 
