Эстония заинтересовалась предложением Франции о европейском «ядерном зонтике»

Эстония готова обсуждать с Францией вопрос создания «ядерного зонтика» в Европе

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности страны обсуждать с Францией создание общеевропейской системы ядерного сдерживания. Об этом пишет «Интерфакс».

Выступая на пресс-конференции, премьер отметил, что эстонские эксперты уже изучают возможность расширения французского «ядерного зонтика» на весь европейский континент.

«Если такая возможность появится, мы ее обязательно рассмотрим», – подчеркнул Михал.

Он уточнил, что речь идет не о замене существующего «ядерного зонтика» НАТО, а о дискуссии о потенциальном усилении европейской ядерной мощи за счет Франции. При этом премьер-министр признал, что в ближайшее время реализация подобного сценария маловероятна, в том числе и для Эстонии.

Инициатива о расширении французского ядерного потенциала на всю Европу принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он предложил начать обсуждение этого вопроса с лидерами ряда европейских стран, включая Польшу, Нидерланды и Бельгию.

Ранее в России узнали о намерении Франции и Великобритании передать ядерное оружие Украине.