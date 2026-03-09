В Ираке призвали отложить матч за выход на ЧМ-2026 из-за конфликта в Иране

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой перенести стыковой матч за право сыграть в финальной части чемпионата мира. Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужна лучшая команда для самого важного матча в истории страны за последние 40 лет. Сейчас, когда аэропорт закрыт, мы прилагаем все усилия, чтобы найти альтернативную возможность добраться в Мексику. На мой взгляд, если бы ФИФА отложила игру, у нас было бы время как следует подготовиться», — сказал Арнольд.

В конце марта сборная Ирака должна сыграть в Мексике с победителем матча между сборными Боливии и Суринама. Победитель этой встречи получит путевку в финальную часть чемпионата мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение.

Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха. Президент страны Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана. В результате атаки верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован.

Ранее МИД Ирана обратился к ФИФА и МОК после разрушений стадиона «Азади».