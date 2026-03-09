«С медалью буду спать в обнимку»: горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады

Россиянка Варвара Ворончихина, завоевавшая золото, на пьедестале во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии, 9 марта 2026 года

Россиянка Варвара Ворончихина завоевала для России первую золотую медаль на Паралимпиаде-2026. Спортсменка победила в супергиганте, обойдя соперниц из Франции и Швеции. Для Ворончихиной это не первая награда на этих Играх, ранее она уже завоевала бронзу в скоростном спуске. При этом, по словам спортсменки, она сама еще не осознала свою победу. «Я поверить не могу, что впервые в Италии на этой Паралимпиаде будет развеваться российский флаг», — призналась горнолыжница.

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралмипийских играх в Италии. Она заняла первое место в супергиганте.

Российская спортсменка показала результат в 1 минуту 15,60 секунды. На второй позиции оказалась представительница Франции Орели Ришар, на третьем месте — Эбба Аарше из Швеции.

Варвара Ворончихина во время заезда. Беллуно, Италия, 9 марта 2026 года Lisi Niesner/Reuters

После победы Ворончихина не сдержала слез и с улыбкой сказала в камеру: «Мама, получилось!» Медаль спортсменка посвятила своему дедушке, который, по словам Варвары, к сожалению, не смог дождаться и увидеть ее победу.

«Мне кажется, я еще не осознала. Я просто не могла поверить, когда смотрела на табло. Вчера было очень трудно. Это была моя нелюбимая дисциплина, и на тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Было очень волнующе ждать. Знаю всех своих конкуренток, с замиранием сердца ждала, но сегодня смогла доехать достойно», — отметила спортсменка.

Россиянка призналась, что бронзовая медаль, которую она завоевала 7 марта, вызвала у нее необычные чувства. А в золотом, по словам Ворончихиной, она собирается «спать в обнимку». Кроме этого, девушка рассказала, что ждет награждения не только по этой причине.

«Я поверить не могу, что впервые в Италии на этой Паралимпиаде будет развеваться российский флаг. Он такой красивый! И так приятно на него смотреть. Это очень счастливый момент, мы его так долго ждали! Я знаю, что за меня болела вся Россия», — отметила спортсменка.

Варваре Ворончихиной 23 года, она является самой молодой спортсменкой паралимпийской сборной РФ. Девушка выступает в категории LW6, к которой относятся спортсмены с поражением одной верхней конечности. Для Ворончихиной это не первая медаль Паралимпиады-2026, ранее она уже завоевала бронзу в скоростном спуске. Награда стала первой для России на этих Играх.

Бронзовая призерка Варвара Ворончихина (справа) после скоростного спуска среди женщин, Беллуно, Италия, 7 марта 2026 года Stoyan Nenov/Reuters

С победой девушку уже поздравил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила, что Ворончихина большая молодец. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС также подчеркнула, что такими спортсменками, как Ворончихина, нужно гордиться.

«Поздравляю ее и нас, что у нас есть такие потрясающие люди, паралимпийцы, которые прилагают такие усилия не только просто по жизни, но и в спортивном преодолении, становясь лучшими в мире. Мы должны это понимать, гордиться и помогать им, чем можем», — пояснила Тарасова.

Председатель Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил, что в ПКР все очень счастливы и рады за спортсменку.

Россияне на Паралимпиаде

По словам Рожкова, с золотом Россию поздравили руководители многих национальных паралимпийских комитетов, волонтеры и болельщики.

«Мы были на разрыв, когда гуляли по городу: все хотели сфотографироваться, сказать добрые слова. Представители разных стран подходили, говорили: «Правильно сделали, что вас допустили. Спорт должен быть вне политики. Придем за вас болеть». И самые популярные значки [на Паралимпиаде] — российские», — уточнил глава ПКР.

Зимние Паралимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены впервые за 12 лет выступают на них с флагом и гимном. Всего на Паралимпиаду приехали шестеро россиян. В составе делегации — парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, парагорнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным. На сегодняшней день в копилке России три медали: помимо наград Ворончихиной, бронзу также завоевал горнолыжник Алексей Бугаев.