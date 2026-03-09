Петросян сделала символический удар перед началом матча «Спартака»

Российская фигуристка Аделия Петросян нанесла символический удар по мячу перед матчем 20-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном».

Встреча проходит 9 марта на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Петросян появилась на поле в розовом джерси женского футбольного клуба «Спартак», презентация которого состоялась 8 марта.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

