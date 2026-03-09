В Иране оценили готовность страны к десятилетней войне

Советник КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Ирана бригадный генерал Ибрагим Джаббари заявил, что его страна готова как минимум к десятилетней войне. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Как человек, хорошо осведомленный в этом вопросе, скажу: мы готовы к войне с США, как минимум к десятилетней», — сказал он.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани заявил, что Иран готов вести продолжительную войну.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что Иран будет воевать с США и Израилем «до последнего солдата», так как у страны нет другого выбора.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров заявил, что Израиль и США хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном.