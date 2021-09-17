Набиуллина рассказала о «тайных» коммуникациях с помощью брошек

Председатель Центрального банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина прокомментировала свой стиль в интервью РБК. Она раскрыла тайные значения своих брошек.

На больших пресс-конференциях Набиуллиной журналисты и рынок расшифровывают «тайное послание», которое они видят в брошках главы ЦБ. Одной из самых больших загадок осталась брошь в виде тучи с дождиком.

Ее смысл Набиуллина не стала раскрывать. «Пусть останется загадкой. За редким исключением, все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать», - прокомментировала глава ЦБ,

На вопрос, кто же придумывает дизайн этих украшений или общую концепцию, Набиуллина ответила, что «совет директоров не принимает решения по брошке — это точно».

При этом глава ЦБ указала, что этот формат сигнала хорошо себя зарекомендовал, и она не собирается от них отказываться.

«Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны», - полагает председатель ЦБ. А брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык, заключила Набиуллина.

В июне глава Центрального банка России выбрала для пресс-конференции после повышения ставки ЦБ брошку с гепардом. Журналисты усмотрели в ее выборе намек на ускорение — возможно, на разгон инфляции