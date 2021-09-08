Кайли Дженнер объявила о второй беременности

Младшая из сестер клана Кардашьян, 24-летняя Кайли Дженнер, объявила о беременности. Звезда соцсетей выложила в Instagram видео, подтверждающее, что она ждет ребенка во второй раз.

Кадры видеонарезки демонстрируют, как предпринимательница получает положительный тест на беременность, сообщает о положительном результате своему партнеру, музыканту Трэвису Скотту, делает УЗИ и так далее. В ролике можно видеть реакцию будущего отца и их первого ребенка, дочери Сторми, а также матери Кайли Дженнер — Крисс Дженнер. Подписи к видеоролику нет — лишь отмечен аккаунт Трэвиса Скотта.

Впервые Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями 1 февраля 2018 года, когда на свет появилась их дочь Сторми Уэбстер. В октябре 2019 года стало известно, что пара распалась, однако затем музыкант и представительница клана Кардашьян вновь начали появляться вместе, хотя о статусе своих отношений официально не объявляли.

В частности, о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт проводят много времени вместе, «Газета.Ru» рассказывала в марте 2020 года.