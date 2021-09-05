Помощник принца Чарльза ушел в отставку из-за обещания рыцарского звания бизнесмену из ОАЭ

Ближайший помощник принца Чарльза и генеральный директор его благотворительного фонда Майкл Фосетт ушел в отставку после того, как выяснилось, что он пытался помочь обеспечить рыцарское звание и британское гражданство миллиардеру из ОАЭ. Об этом сообщает Daily Mail.

Саудовский бизнесмен Махфуз Марей Мубарак бин Махфуз жертвовал приличные суммы в благотворительный фонд принца Чарльза The Prince's Foundation, надеясь получить взамен звания рыцаря и гражданство Великобритании, отмечает издание.

Бывший чиновник Букингемского дворца заявил, что потеря Фосетта стала «землетрясением» для будущего короля.

«В свете продолжающейся и самой недавней щедрости Его Превосходительства, я рад подтвердить вам уверенность в том, что мы готовы и счастливы поддержать и внести свой вклад в заявку на получение гражданства. Я также могу подтвердить, что мы готовы подать заявку на повышение степени чести Его Превосходительства с почетного звания CBE до KBE в соответствии с Комитетом по почестям Ее Величества», — цитирует таблоид выдержки из письма Фосетта, которое тот отправил саудовскому предпринимателю.

Ранее сообщалось, что протокол действий британских властей после смерти правящего монарха был обновлен во время пандемии COVID-19.