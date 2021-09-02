Мэр Рима решила бороться в суде с нашествием кабанов

Мэр Рима Вирджиния Рагги подала в суд на регион Лацио из-за нашествия кабанов в столице. Об этом сообщает The Guardian.

Градоначальница обратилась с иском против правительства региона Лацио в связи с «массовым и неконтролируемым нашествием диких кабанов в столице Италии». Было возбуждено уголовное дело.

Вирджиния Рагги отметила, что управляющие органы Лацио не способны реализовывать «эффективные планы по управлению этими животными».

Скандал разгорелся еще в мае после происшествия в пригороде Рима. Тогда в социальных сетях появилось видео, на котором шесть диких кабанов отобрали продукты у женщины, только что вышедшей из супермаркета. Вслед за этим в интернете начали появляться и другие ролики с кабанами в городе.

Not content with >300k badgers & dom. Tamworths to stir things up on NRs, some #rewilding proponents are greatly in favour of the widespread re-establishment of wild boar, but what then happens in the urban fringe?

Italy is a case in point. 1/2 pic.twitter.com/G9n2i9KwOL — Paul Tout (@adriawildlife) December 31, 2020

Согласно отчету организации Coldiretti, крупнейшие ассоциации фермеров Италии заявляют, что каждые 48 часов происходит инцидент, связанный с дикими кабанами. Так, около 10 тыс. дорожно-транспортных происшествий в год случаются из-за этих животных.

В июле 2021 года итальянские фермеры устроили перед зданием парламента в Риме акцию протеста против «вторжения» диких кабанов на сельскохозяйственные угодья и в города. Они потребовали от правительства положить этому конец.

По данным The Guardian, в Италии живет около двух миллионов кабанов.