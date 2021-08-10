Производителя Barbie осудили за отсутствие кукол-олимпийцев с азиатской внешностью

Аудитория социальных сетей подвергла критике новую коллекцию Barbie. Как сообщает CNN, пользователей возмутил тот факт, что среди пяти новых кукол нет ни одной обладательницы азиатской внешности.

Компания Mattel перевыпустила линейку Barbie, в которой каждая кукла олицетворяет спортсменку, выступающую в новой для Олимпиады-2020 дисциплине. Однако среди бейсболистки, альпинистки, каратистки, скейтбордистки и серфингистки не оказалось героини-азиатки. Большинство пользователей нашло это странным, учитывая то, что олимпийские игры состоялись в Японии.

«Я никогда не куплю куклы Barbie для своих двух девочек», — написала комиссар полиции Май Сюн, которая иммигрировала в Соединенные Штаты в возрасте трех лет.

Незадолго до олимпиады компанией была представлена еще одна лимитированная кукла в рамках серии «Barbie для подражания». Тогда покупатели всего за несколько часов скупили весь тираж маленьких копий японской теннисистки Наоми Осаки, которая зажгла олимпийский огонь на играх в Токио.

Недавно компания-производитель Mattel анонсировала выпуск куклы в образе создателя вакцины от коронавируса.