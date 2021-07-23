Организаторы фестивалей в Москве пожаловались на убытки из-за пандемии

Организаторы летнего московского фестиваля Bosco Fresh Fest подсчитали, сколько недополучили из-за отмены мероприятий в пандемию.

«За последние полгода мы оцениваем недополученную прибыль от всех несостоявшихся или перенесенных проектов в размере 8-10 млн до налогов», — рассказал «Газете.Ru» Илья Куснирович, руководитель творческого объединения Esthetic Joys, директор фестиваля Bosco Fresh Fest.

«Мы безусловно попадаем как минимум на зарплаты, гонорары, на какое-то количество продакшна», — объяснил организатор вечеринок.

«Прямые расходы мы почти все сумели оптимизировать», — уточнил он.

По словам Куснировича, Bosco Fresh Fest не проводится уже второй год. «Мы также не смогли провести вечер эстетических удовольствий в прошлом декабре, хотя очень на это надеялись», — пожаловался организатор вечеринок.

Даты проведения других мероприятий — в частности, круиза, который должен был состояться в августе, и дня рождения фестиваля, который приходится на июль — пока смещены.

Илья Куснирович заключил, что спасти ивент-индустрию может «коллективная вакцинация».

«Кроме того, хорошая идея — это брать экспресс-тесты перед началом мероприятия. В мае мы делали круиз «Большая вода», и каждого гостя тестировали с помощью экспресс-теста Avivir. Все достаточно спокойно реагировали и понимали, что это необходимая мера, которая поможет им хорошо провести время», — добавил он.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как этим летом отдыхают звезды.