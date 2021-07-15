Принц Гарри и Меган Маркл снимают второй фильм для Netflix

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл создали второй проект для Netflix в рамках собственной компании Archewell Productions, пишет Hollywood Reporter.

Придуманный Маркл «Перл»/«Жемчуг» («Pearl»)— семейный мультсериал, в котором рассказывается о приключениях 12-летней девочки, вдохновленной историей влиятельных женщин. В настоящее время сериал находится в стадии разработки, уточняет издание. Герцогиня немного рассказала о будущей героине сериала — она стремится к самопознанию, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы.

Маркл также будет исполнительным продюсером вместе с супругом Элтона Джона Дэвидом Фернишем («Рокетмен»), Кэролайн Сопер («Вольт») и режиссерами, получившими премию «Эмми», Лиз Гарбус ( «Я исчезну во тьме», «Рассказ служанки») и Дэном Коганом («Икар»).

В прошлом году Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix.

Еще в апреле Netflix анонсировал документальный сериал от Archewell — общественной организации, которую учредили принц Гарри и его супруга. Документальный сериал, получивший название «Сердце непобежденных», посвящен спортивным соревнованиям Invictus Games («Игры непокоренных»).