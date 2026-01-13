Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации свыше 1275 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне конфликта свыше 1275 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Согласно информации российского оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинские войска потеряли более 185 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 190. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери украинской армии составили свыше 165 и до 400 военных соответственно.

Кроме того, ВСУ лишились более 270 военнослужащих в зоне группировки «Восток» и до 65 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».

Также Минобороны России заявило, что российские военные ударили по местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ. В ведомстве уточнили, что удары наносили расчеты дронов и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ. Также к выполнению боевых задач привлекли оперативно-тактическую авиацию и ракетные войска.

Ранее боец ВС РФ в течение месяца в одиночку оборонял населенный пункт в ДНР.