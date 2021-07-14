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Кинолог рассказала, как определить тепловой удар у собаки по дыханию

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О том, что собака получила тепловой удар, может говорить учащенное дыхание. Об этом «Газете.Ru» рассказала кинолог, дрессировщица Татьяна Селезенева.

«Учащенное дыхание со свистом, хрипом, которое не может нормализоваться даже спустя время после ухода в прохладу – повод обратиться к ветеринару», — заявила кинолог.

По словам специалиста, максимальная температура, которую переносит собака, +40 С°, причем оставаться на такой жаре она может «на непродолжительное время и при минимальных нагрузках».

«На какое время – лучше не проверять», — предупредила Татьяна Селезенева.

В норме частота дыхательных движений у взрослой собаки 180-300 вдохов в минуту, температура - 37,5-39,2 С°. Если частота вдохов-выдохов повышается до 400 в минуту, а температура тела — до 40 С°, — нужно как можно скорее найти тень, источник воды, прохладную поверхность, расслабить или снять амуницию, посоветовала Татьяна Селезенева.

Кинолог добавила, что определить температуру тела собаки без градусника можно, приложив тыльную сторону ладони к ушам или лапам животного, а также ощупав подмышки и область паха. Если температура повышена, эти области будут горячими.

Специалисты также рассказали «Газете.Ru», как помочь собаке перенести жару.

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