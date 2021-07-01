Илон Маск оценил свой портрет, нарисованный пользователем соцсетей

Один из пользователей социальной сети Twitter нарисовал портрет основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который 28 июня отметил свой 50-летний юбилей.

Он отправил известному предпринимателю фотографию портрета и отметил его в посте.

Маск шутливо похвалил изображение, сказав, что он «словно смотрится в зеркало».

В день рождения основателя SpaceX на Манхеттене была установлена его полноразмерная статуя, о чем сообщал Sky News. За образец при этом была взята одна из известных его фотографий после запуска одной из ракет.

Установила скульптуру соцсеть для инвесторов Public. Впоследствии бронзовая статуя вызвала резкую критику пользователей социальных сетей.

По итогам прошлой недели состояние основателя компаний Tesla и SpaceX увеличилось на $9,9 млрд за счет роста стоимости акций Tesla. Сейчас общее состояние американца оценивается в $165,9 млрд. В списке миллиардеров Forbes Real-Time бизнесмен все еще занимает третье место.