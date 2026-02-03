Эпштейн не верил в санкции Запада против России

Скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна спрашивали об антироссийских санкциях в 2017 году, тогда он назвал «мифом» возможность принятия очередного пакета санкций против технологических компаний в России. Об этом свидетельствуют опубликованные в США материалы по делу Эпштейна, узнала «Газета.Ru».

Опубликованные документы показывают, что экс-комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дрокова, получившая грин-карту в США, 2 декабря 2017 года спросила у Эпштейна «о грядущей волне санкций против технологических компаний, занимающихся исследованиями и разработками в России».

«Большинство людей, с которыми я разговаривала, просто строят догадки. Я бы хотела узнать, что происходит на самом деле. Меня это не касается, но затрагивает некоторых хороших друзей и партнеров, поскольку они являются крупными акционерами подобных компаний, и я пытаюсь им помочь», — писала тогда она.

На следующий день Эпштейн ответил Дроковой, что подобные сведения являются «мифом».

Дрокова пришла в «Наши» в сентябре 2005 года. Дрокова получила известность за то, что однажды поцеловала президента России Владимира Путина.

Об уходе ее из «Наших» в 2012 году датский режиссер Лизе Бирк Педерссен сняла документальный фильм под названием «Поцелуй Путина».

3 февраля стало известно, что Эпштейну предлагали ежегодно организовывать конкурс «мисс Россия».

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли упоминание российской стримерши Алины Рин.