Общество

Российский город остался без воды из-за аварии

Город Пермского края остался без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе
Город Кизел Пермского края остался без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. Подробности раскрыли в краевой прокуратуре.

«В связи с порывом на сетях временно прекращена подача коммунального ресурса в жилые дома и социальные объекты», — говорится в сообщении.

В данный момент специалистами ведутся ремонтные работы, произведено переключение потребителей на резервную линию водовода.

Как уточнил глава города Андрей Родыгин, вода будет подаваться потребителям по графику утром и вечером: с 6 до 9, и 18 до 22 часов по местному времени.

До этого в Подольске Московской области в период холодов произошли массовые отключения отопления и воды. Городские службы привели в режим повышенной готовности из-за морозов.

30 января в Кировском районе Санкт-Петербурга теплоснабжение ограничили в 71 доме из-за аварии на трубопроводе.

Ранее в самарском детсаду прорвало трубу отопления.
 
