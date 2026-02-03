Российский город остался без воды из-за аварии

Город Кизел Пермского края остался без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. Подробности раскрыли в краевой прокуратуре.
«В связи с порывом на сетях временно прекращена подача коммунального ресурса в жилые дома и социальные объекты», — говорится в сообщении.
В данный момент специалистами ведутся ремонтные работы, произведено переключение потребителей на резервную линию водовода.
Как уточнил глава города Андрей Родыгин, вода будет подаваться потребителям по графику утром и вечером: с 6 до 9, и 18 до 22 часов по местному времени.
До этого в Подольске Московской области в период холодов произошли массовые отключения отопления и воды. Городские службы привели в режим повышенной готовности из-за морозов.
30 января в Кировском районе Санкт-Петербурга теплоснабжение ограничили в 71 доме из-за аварии на трубопроводе.
Ранее в самарском детсаду прорвало трубу отопления.