Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет

Премьер Санчес: Испания запретит доступ к соцсетям для детей младше 16 лет
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, передает газета Guardian.

«Платформы будут обязаны внедрить действенные системы проверки возраста, реальные и работающие барьеры», — сказал он.

На следующей неделе правительство Испании представит новый законопроект о привлечении руководителей социальных сетей к ответственности за незаконный и ненавистный контент.

В декабре прошлого год президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут запретить детям создавать аккаунты в соцсетях.
 
