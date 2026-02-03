СК назвал предварительные мотивы напавшей на сверстницу в школе под Красноярском

СК: ранившая сверстницу ножом в школе Кодинска могла иметь личные счеты с детьми

Школьница, напавшая с ножом на сверстницу в одной из школ Красноярского края, предварительно, решила таким образом разобраться со своими обидчиками среди детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«По предварительной версии следствия, девочка решила разобраться со своими обидчиками — детьми. Пострадавшей девочке также 14 лет», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, напавшая девочка училась с раненой в одной параллели.

Инцидент произошел 3 февраля в школе № 4 города Кодинска. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Кежемскому району, после чего к учебному заведению выехали сотрудники полиции и представители других правоохранительных органов.

По предварительным данным МВД, ученица седьмого класса сначала попыталась нанести ранение учителю, однако одноклассники помешали ей.

Позднее Telegram-канал SHOT уточнил, что у девочки произошел конфликт с преподавателем химии и биологии. Ученица схватила канцелярский нож и хотела порезать педагога, но та смогла увернуться. Тогда подросток выбежала в коридор и ранила свою сверстницу.

