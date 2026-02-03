Восемь пожарных спасли учителя весом 350 кг, который застрял в ванне

Восемь пожарных в Малайзии спасли учителя с весом 350 кг, который застрял в ванне, пишет NST Online.

Как сообщил представитель Пожарно-спасательного департамента, экстренный вызов поступил в 2:56 ночи. На место была незамедлительно направлена спасателей.

По прибытии пожарные обнаружили мужчину, учителя по профессии, в ванной комнате. Из-за значительных физических ограничений и состояния здоровья он не мог самостоятельно передвигаться, несмотря на помощь супруги.

«Пациенту потребовалась специализированная помощь пожарных, чтобы безопасно эвакуировать его из ограниченного пространства. Он испытывал серьезные ограничения в движении, связанные с сопутствующими заболеваниями», — говорится в заявлении.

После этого мужчину доставили в больницу на служебном автомобиле пожарной части. По словам врачей, пациент также страдает бактериальной инфекцией ноги и астмой. Его жена рассказала, что мужчина болел более недели, находился дома на больничном и испытывал сильную слабость из-за потери аппетита.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей в больнице, его состояние контролируется медицинским персоналом.

