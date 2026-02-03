Экс-игрок ЦСКА Чалов может сменить Грецию на Турцию

Турецкий футбольный клуб «Кайсериспор» начал переговоры о переходе российского нападающего Федора Чалова из греческого ПАОКа. Об этом сообщил журналист Эртан Сюзгюн в социальной сети X.

Как указывает российский инсайдер Иван Карпов — это бесплатная арена без права выкупа. Зарплату будет платить турецкий клуб — €1,4 млн в год + бонусы до €250 тысяч, 3 февраля Чалов должен вылететь на подписание контракта.

До этого игроком «Кайсериспора» стал российский нападающий Денис Макаров. Он перешел в команду из московского «Динамо»

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. С того момента Чалов провел 64 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. Однако в итоге возвращения не произошло.

Ранее в Греции заявили, что наставник ПАОКа «не в восторге» от Чалова.