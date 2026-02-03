Размер шрифта
Раскрыты детали из жизни 9-летнего Паши, которого похитили и убили под Петербургом

78.ru: похищенный и убитый под Петербургом мальчик никогда не учился в школе
Telegram-канал SHOT

Похищенный и убитый под Петербургом 9-летний Паша Т. никогда не ходил в школу. Об этом пишет портал 78.ru.

Как стало известно журналистам, всего в семье проживало семеро детей. Она считается неблагополучной, а в графе «отец» у Паши стоит прочерк.

По данным 78.ru, мать собиралась зачислить мальчика в школу, однако вовремя не предоставила необходимые для этого документы. В связи с этим учебное заведение в приеме ученика отказало. Когда социальный педагог посещала семью, она напомнила матери, что подать документы в школу все-таки нужно, однако женщина ничего так и не сделала.

Предварительно, не учились и другие дети в семье. Незадолго до трагедии семью поставили на профилактический учет как неблагополучную. 78.ru удалось выяснить, что отец мальчика работал разнорабочим, у него были приводы в полицию. Мужчина часто выпивал, возможно, был связан с наркотиками. Мать нигде не работала.

Паша пропал 30 января около 14:00 по московскому времени. 2 февраля стало известно о задержании подозреваемого. Мужчина признался, что утопил мальчика в одном из местных водоемов. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Тело ребенка, руки и ноги которого были связаны скотчем, обнаружили в водоеме на территории Ломоносовского района Ленобласти. Следователи намерены провести осмотр места происшествия и назначить комплекс экспертиз. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК опубликовал кадры допроса подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга.
 
