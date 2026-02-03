Рециидивист уснул при попытке угона иномарки прямо на водительском сиденье

В Благовещенске мужчина не смог угнать автомобиль и уснул на месте преступления

В Благовещенске молодой человек хотел угнать автомобиль, но уснул на месте преступления, сообщает УМВД России по Амурской области.

Ранним утром 2 февраля житель Благовещенска обнаружил в салоне своего автомобиля незнакомца, в кармане у которого оказались 300 тысяч рублей и загранпаспорт владельца Toyota Alphard.

Оказалось, что накануне вечером молодой человек 2003 года рождения вернулся домой, но попасть в подъезд не смог и решил погреться в одной из припаркованных машин.

Обнаружив незапертую Alphard, он проверил бардачок, забрал оттуда деньги и документы и уснул на водительском сиденье, не сумев завести двигатель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Угонщик уже имеет судимости за аналогичные преступления. Ему грозит новый срок.

