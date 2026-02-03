«Везде была успешна»: диктор Березин — о скончавшейся телеведущей Светлане Жильцовой

Ушедшая из жизни телеведущая Светлана Жильцова «великолепно» учила молодых дикторов профессии и была очень успешна на телевидении. Об этом «Газете.Ru» рассказал советский и российский диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин, отметив, что она никогда не была замешана в скандалах и конфликтах коллег.

«Я так потрясен искренне, правда. С моими соболезнованиями всем ее родным и близким и с благодарностью судьбе за то, что мы с ней были не только коллегами в прошлой жизни, где профессия диктора была такой живой и профессия диктора была примером и образцом. Я со Светланой Алексеевной работал, имел счастье, будучи главным диктором телевидения России, это канал РТР тогда. Я работал главным диктором, она у нас работала консультантом в дикторском отделе, она с молодыми дикторами занималась. Это было так хорошо, это было так красиво, это было так нужно, чтобы они попали на правильную волну. Она работала, и это было великолепно. Она задавала тон, она учила людей, которые приходили в профессию, какими надо быть профессионалами и людьми. И лучше нее, наверное, никто бы это не мог сделать, потому что Светлана Алексеевна славилась тем, что никогда она ни в каких дрязгах не участвовала за все время работы на телевидении, в дикторском отделе. Это сложно, говорят, было. Она никогда не дружила против кого-нибудь, она со всеми была ровна, тактична, элегантна. Она успела в профессии очень много от первых КВН, концертов, детских программ, «Спокойных ночей» и «Песня года» — она все успела сделать, то есть она везде была успешна», — сказал он.

По словам Березина, Жильцова захотела уйти из профессии на пике карьеры, чтобы пожить «обычной жизнью».

«Однажды приходит, говорит: «Володя, я буду уходить». Я говорю: «Как, что, вас что-нибудь не устраивает, что нужно для вас сделать, помочь, зарплата, хоть один раз в неделю приходите, просто с девочками. Вы — живая легенда». Она сказала: «Потому что я в жизни, я в профессии успела сделать все, ни о чем не жалею. Все попробовала. Я, знаете, чего не успела? В это время я не успела пожить простой обычной жизнью. Я всегда жила жизнью человека на экране. Я хочу поехать на дачу, посадить цветы, землянику. Приезжайте ко мне, чай будем пить. Это мне так интересно». Я ответила, что она может сочетать, а она сказала: «Володя, знаете, я хочу уйти тогда, когда люди сожалеют о том, что я ухожу из профессии, а не тогда, когда люди меня жалеют, что я уже за последнее цепляюсь всем, чем только можно зацепиться». Это для это для меня в профессии стало образцом для подражания. Это было лет 20 с лишним назад. Все эти почти 25 лет я как правило жизни и профессии держу это в памяти, как таблицу умножения. Ты должен уйти из профессии тогда, когда тебя любят и сожалеют о твоем уходе, а не тогда, когда тебя жалеют, ждут, спрашивают, чего ж ты не уходишь, ты уже все потерял, осталась только жалость к тебе. Это всем всегда говорю, везде. И людям, которые работают, молодые коллеги, на экране ведущие», — добавил он.

Диктор подчеркнул, что шокирован смертью коллеги, несмотря на ее возраст.

«Я понимаю, что почти 90 лет — это не безвременный уход. И мы об этом тоже говорили, что нужно уходить вовремя — не так, чтобы страдать, страдать, страдать и жить тяжело, а чтобы вовремя уйти, перейти в другое состояние», — заключил он.

3 февраля пресс-служба Первого канала сообщила о кончине телеведущей и диктора Светланы Жильцовой, ей было 89 лет.

Заслуженная артистка РСФСР была ведущей передач «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Песня года». С 1961 года работала в паре с Александром Масляковым в передаче КВН.

