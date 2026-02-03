Украинские спецслужбы вербуют иностранных наемников из-за острой нехватки личного состава вооруженных сил Украины. Об этом на пресс-конференции заявил журналистам замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, его цитирует РИА Новости.

»<...> украинские спецслужбы активизировали привлечение дипломатических загранучреждений к мероприятиям по вербовке новых участников «Интернационального легиона», — отметил он.

По словам Лисняка, на сайтах и в зданиях дипмиссий Украины в Швейцарии и Франции разместили объявления о наборе кандидатов для вступления в ряды ВСУ.

Накануне СМИ сообщали, что подразделения ВСУ усилят аргентинскими наемниками. В ходе онлайн-трансляции в соцсетях перуанский вербовщик связался с координатором группы аргентинцев. Они обсуждали формирование отряда для отправки в бригаду. Перуанец сообщил, что оформляет необходимые документы.

Координатор и его группа находились не в Буэнос-Айресе. Вербовщик предложил организовать пребывание аргентинских бойцов в столице до их вылета на Украину.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили к Константиновке колумбийских наемников.