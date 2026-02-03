Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Лисняк: Украина использует дипмиссии для вербовки иностранцев в ВСУ

Лисняк: украинские спецслужбы активизировали набор наемников через дипмиссии
Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Украинские спецслужбы вербуют иностранных наемников из-за острой нехватки личного состава вооруженных сил Украины. Об этом на пресс-конференции заявил журналистам замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, его цитирует РИА Новости.

»<...> украинские спецслужбы активизировали привлечение дипломатических загранучреждений к мероприятиям по вербовке новых участников «Интернационального легиона», — отметил он.

По словам Лисняка, на сайтах и в зданиях дипмиссий Украины в Швейцарии и Франции разместили объявления о наборе кандидатов для вступления в ряды ВСУ.

Накануне СМИ сообщали, что подразделения ВСУ усилят аргентинскими наемниками. В ходе онлайн-трансляции в соцсетях перуанский вербовщик связался с координатором группы аргентинцев. Они обсуждали формирование отряда для отправки в бригаду. Перуанец сообщил, что оформляет необходимые документы.

Координатор и его группа находились не в Буэнос-Айресе. Вербовщик предложил организовать пребывание аргентинских бойцов в столице до их вылета на Украину.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили к Константиновке колумбийских наемников.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!