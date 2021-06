Ким Кардашьян отреагировала на слухи о новых отношениях после развода с Канье Уэстом

Global Look Press

Звезда реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians («Семейство Кардашьян») Ким Кардашьян высказалась насчет слухов о новых отношениях.

По словам Кардашьян, после развода с хип-хоп-артистом Канье Уэстом ей приписывают отношения с ведущим телеканала CNN Ваном Джонсом и рэпером Maluma.

Она сообщила, что не встречается ни с кем из них.

«Я виделась с Maluma несколько раз в Майами, он хороший парень. Было так мило...А Ван даже написал мне: «Этот слух спровоцировал столько новых свиданий в моей жизни, и я так благодарен! Я тебе должен теперь!»», — сказала Кардашьян в новом эпизоде шоу, запись которого была опубликована в YouTube.

Она также отметила, что ее сердце свободно.

Ранее сообщалось, что американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст 8 июня отметил свой 44-й день рождения с российской моделью Ириной Шейк во Франции. Позже пара вместе вернулась в США.

Сами знаменитости пока никак не высказывались о своей связи. Ранее Шейк неоднократно участвовала в проектах Уэста. В 2010 году она снялась в видеоклипе на его песню Power, после чего не раз представляла одежду модного бренда музыканта на европейских неделях моды.

В феврале этого года Кардашьян подала на развод с Уэстом после семи лет брака. Сообщалось, что звезда реалити-шоу намерена добиваться совместной юридической и физической опеки над их четырьмя детьми.