Принц Филипп выписался из больницы после операции на сердце

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Супруг королевы Великобритании принц Филипп покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце, сообщает CNN

Принц Филипп в возрасте 99 лет был госпитализирован 16 февраля. Источник телеканала из королевского окружения сообщил, что не коронавирус стал причиной госпитализации.

Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, принц Филипп несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.

Ранее шведская кронпринцесса и ее супруг заразились коронавирусом.