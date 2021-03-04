Меган Маркл обвинила королевских придворных в клевете против нее и принца Гарри

Жена принца Гарри Меган Маркл заявила, что она с супругом пострадали от клеветы со стороны королевских придворных. Об этом сообщает CNN.

По словам Маркл, после этого в СМИ появились публикации о ее плохом отношении к своим помощницам.

«Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы все еще будем просто молчать, если дворец играет активную роль в увековечении лжи о нас», — сказала Маркл.

Ранее во вторник, 2 марта, газета The Times опубликовала отрывки из электронного письма 2018 года Джейсона Кнауфа, занимавшего должность пресс-секретаря герцога и герцогини Сассекских. В них он жаловался на издевательства Маркл над сотрудницами дворца. По его словам, она «затравила» и «принудила к увольнению» двух работниц. Кнауф также добавил, что принц Гарри якобы просил его не опубликовывать эту информацию.