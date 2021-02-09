В России выросла популярность виниловых пластинок

В России возросла популярность винила, передает РИА «Новости» со ссылкой на крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries.

Компания отметила, что продажи виниловых проигрывателей выросли в шесть раз в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

При этом спрос на аксессуары для них, среди которых сменные иглы, комплекты для очистки и ящики для хранения пластинок, поднялся в 80 раз.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются пластинки с записью хитов рок и поп-музыки.

Чаще всего проигрыватели приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Свердловской области и Краснодарского края.