Netflix анонсировал мюзикл о принцессе Диане

Netflix экранизирует мюзикл о принцессе Диане после заключения сделки на сумму 112 млн фунтов стерлингов ($148 млн) с герцогом Сассекским принцем Гарри и его супругой герцогиней Меган Маркл, сообщает The Sun.

Премьера спектакля должна была состояться в марте в Нью-Йорке, однако запланированный показ отменили из-за коронавируса. Теперь Netflix планирует записать его на сцене театра и начать транслировать в следующем году.

Мюзикл, написанный драматургом Джо Дипьетро и клавишником группы Бон Джови Дэвидом Брайаном, заканчивается известиями о гибели Дианы в автокатастрофе в 1997 году.

Ранее стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри заключили большую сделку с Netflix. Теперь они могут выпускать различные художественные и документальные фильмы, а также работать над сценариями в рамках нового партнерства. Как сообщается, королеве Великобритании Елизавете II об этом не сообщили.

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