Молодежь рассказала о своих жизненных приоритетах

Россияне в возрасте от 18 до 30 лет считают своей основной жизненной целью материальное благополучие — его назвали 60% участвовавших в опросе, следует из исследования ВЦИОМ.

На втором месте находится «хороший эмоциональный климат» в семье (29%), на третьем — «забота о своем здоровье и регулярное посещение врача» (23%).

Менее популярными целями являются наличие времени для хобби (22%), «хорошие жилищные условия» (22%) и «общение с друзьями» (21%).

Самые неважные приоритеты — контроль над питанием и распорядком дня (3%), рождение одного ребенка, наличие постоянного партнера и высшее образование (по 5%).

Опрашиваемых просили назвать не более трех наиболее важные приоритетов. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек.