Неизвестные подожгли статую жены Трампа в Словении

Неизвестные подожгли в городе Севница деревянную статую супруги президента США Дональда Трампа уроженки Словении Меланьи, сообщает Reuters со ссылкой на художника Брэда Дауни.

По словам Дауни, который работал над концепцией статуи, полиция сообщила ему о поджоге 5 июля. После случившегося статую Меланьи Трамп убрали с места случившегося.

Стоит отметить, что это не первый инцидент со статуями семейства Трампов в Словении. Ранее сообщалось о поджоге деревянной статуи самого президента США.

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