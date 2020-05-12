Популярный блогер погиб в аварии в свой 25-й день рождения

Известный американский блогер Кори Ла Бэрри стал жертвой ДТП в свой 25-й день рождения. Об этом пишет издание TMZ.

Сообщается, что ДТП случилось в воскресенье, 10 мая. В момент аварии Ла Бэрри находился на пассажирском кресле. За рулем же был участник шоу «Мастер тату» Дэниел Силва.

По данным издания, водитель не справился с управлением, после чего влетел в дорожный знак и дерево. После ДТП их двоих госпитализировали. У Силвы не обнаружилось серьезных травм, а Ла Бэрри умер. На сторону автомобиля, где сидел блогер, пришелся основной удар.

Блогер снимал влоги и пранки. На YouTube-канал Ла Бэрри подписаны почти 350 тысяч человек.