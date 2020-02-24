В США опубликован список полученных Трампом подарков в 2018 году

Федеральный реестр Соединенных Штатов опубликовал перечень подарков, которые получили сотрудники федеральных органов власти от властей иностранных держав в 2018 году, передает РИА «Новости».

Так, согласно документу, американский лидер Дональд Трамп получил от президента России Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, стоимостью в $1500, посвященных Чемпионату мира по футболу в России.

Также сообщается, что французский лидер Эммануэль Макрон подарил Трампу сумку для гольфа Louis Vuitton стоимостью более $8 тыс., а премьер-министр Канады Джастин Трюдо — статуэтку из белого мрамора, изображающую белуху, за $470.

Отмечается, что самый дорогой подарок стоимостью $23,5 тыс. был адресован первой леди США Меланье Трамп эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Али Таниу и представляет собой набор из шести тарелок нимфенбургского фарфора. Супруга Трампа также получила клатч Givenchy от первой леди Франции Бриджит Макрон за $850, кресло дизайнерского дома Shosha Kamal от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, стоимостью $10 тыс. и тунику от посла Ливана в США Габриэля Иссы за $450.